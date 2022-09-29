  • BIST 3.198,16
  • Altın 981.16
  • Dolar 18.5362
  • Euro 17.9756
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Sağanak yağış geliyor

» »
Meteoroloji Dairesi, salı günü yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.
Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Dairesi, salı günü yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Eylül-05 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, periyodun son günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35-38, sahillerde 31-34 derece, periyodun son günleri iç kesimlerde 31-34, sahillerde ise 27-30 derece dolaylarında olacak.

Havanın genellikle açık az bulutlu olması, Salı günü parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak bekleniyor. Çarşamba günü ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.                 

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava bugün nasıl olacak? 29 Eylül 2022 Perşembe29 Eylül 2022 Perşembe 07:23
  • Detay bugün ne manşet attı? 29 Eylül 2022 Perşembe29 Eylül 2022 Perşembe 07:20
  • Devlet piyangosu çekildi28 Eylül 2022 Çarşamba 21:46
  • Altuğra: Her eser devletimizin temellerine konmuş bir tuğladır28 Eylül 2022 Çarşamba 20:23
  • Oğuz: Yerleşke, TC'nin KKTC'ye Yapmış Olduğu Altyapı Hibelerinden Biridir28 Eylül 2022 Çarşamba 19:35
  • Külliye eylemcisi 2 kişiye gözaltı (Güncellendi)28 Eylül 2022 Çarşamba 19:28
  • Ataoğlu: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Devletimizin Varlığının Simgesi Olacaktır28 Eylül 2022 Çarşamba 19:27
  • Hayvancılar Birliği ve Tarım Bakanlığı arpa fiyatı konusunda uzlaşıya varamadı28 Eylül 2022 Çarşamba 19:23
  • Şan: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin Halkımıza Hayırlı Olmasını Diliyorum28 Eylül 2022 Çarşamba 19:21
  • Amcaoğlu: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, anavatanımızın, Kıbrıs Türk halkına bir armağanıdır28 Eylül 2022 Çarşamba 19:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti