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Sağanak Yağış Geliyor

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Sağanak Yağış Geliyor
Sağanak Yağış Geliyor

Ülke serin ve nemli hava kültesinin etkisi altında. Cumaya kadar yer yer sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı 21-24 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 9-14 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, cumaya kadar yer yer sağanak var. Perşembe günü yağmurun doğu kesimlere düşmesi bekleniyor. Hafta sonu hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

Önümüzdeki haftanın ilk gününde de hava parçalı bulutlu geçecek.

8-14 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklığı 21-24 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.

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