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Sağanak yağışlar bugünden itibaren etkili olacak

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Sağanak yağışlar bugünden itibaren etkili olacak
Sağanak yağışlar bugünden itibaren etkili olacak

Hava sıcaklığının 6 ile 10 derece düşmesi ve bugünden itibaren etkili olacak sağanak yağışla toz
zerreciklerinin etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, toz zerreciklerinin 3 Mayıs’tan itibaren doğulu ve kuzey
doğulu rüzgarlarla Ortadoğu’dan bölgeye taşındığını, bu taşınımın sürdüğünü belirterek, bugünden
itibaren üç gün etkili olması beklenen sağanak yağışla toz zerreciklerinin etkisinin kaybedeceğini
söyledi.
Üst atmosferdeki serin ve nemli hava kültesinin etkisiyle önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 25-28
derece olacak. Sıcaklıklarda yaklaşık 6 -10 derecelik düşüş bekleniyor.

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