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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Sağanak yağışlar geliyor

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KKTC’nin önümüzdeki günlerde serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması ve havanın yağmurlu olması bekleniyor.
Sağanak yağışlar geliyor

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31-34; sahillerde ise 27-30 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli; Çarşamba az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cuma parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazar ve Pazartesi günleri ise parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar da genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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