  • BIST 93.543
  • Altın 252,491
  • Dolar 5,8343
  • Euro 6,5271
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Sağanak yağışlar sürecek, tozlu hava da yolda!

» »
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, sağanakların Haziran’ın 24’üne kadar devam etmesini beklediklerini söyledi.
Sağanak yağışlar sürecek, tozlu hava da yolda!

Buran TAK’a yaptığı açıklamada, 24 Haziran pazartesinden sonra havanın açmasını beklediklerini, havanın açmasıyla birlikte sıcaklıkların da  31-34 dereceden 35-38 derecelere tırmanmasının beklendiğini söyledi. 

Buran, temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklığının, mevsim normalleri veya bir iki derece üzerinde seyretmesini beklediklerini ifade etti.

“TOZLU HAVA ÇÖLLEŞMENİN ARTMASIYLA BİRLİKTE ARTIYOR”

Küresel ısınmayla birlikte, Sahra’da (Kuzey Afrika’da) çölleşmenin arttığını, Kıbrıs’a da bu bölgede oluşan kuvvetli rüzgârlarla Sahara’daki tozun taşındığını belirten Buran, zaman zaman da Orta Doğu üzerinden esen rüzgarlarla bölgeye toz taşındığını anlattı.

YARIN VE PERŞEMBE GÜNLERİ TOZLU HAVA BEKLENİYOR

Buran, Kuzey Afrika’dan yarın ve 20 Haziran Perşembe günü de, yoğun olmamakla birlikte yine tozlu hava beklendiğini kaydetti.

Bölgeye toz taşınımının ciddi bir meteorolojik hadise olduğunu, bunun pek çok insanı etkilediğini, bölgeye toz taşınımında son yıllarda ciddi bir artış yaşandığını kaydeden Buran, toz taşımınının Kuzey Afrika veya Orta Doğudaki rüzgar durumuna bağlı olduğundan uzun vadeli toz taşınımı tahmini yürütemediklerini, sadece tozlu hava oluştuktan sonra ülkeyi etkisi altında tutacağı süreyi tahmin edebildiklerini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sporun patronu Cahitoğlu18 Haziran 2019 Salı 09:42
  • Yağmurlu hava devam edecek18 Haziran 2019 Salı 09:06
  • "Aile bağı bilinmeden" istihdam dedi, altından imzası çıktı!18 Haziran 2019 Salı 08:44
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar18 Haziran 2019 Salı 07:30
  • El-Sen: “Kurumun itibarını sarsanlar karşısında mutlaka bizi bulacak”17 Haziran 2019 Pazartesi 21:22
  • Mağusa'da Borcunu ödemedi diye arkadaşını dövdü17 Haziran 2019 Pazartesi 20:49
  • Gürcafer: İmar planı süreci havaya uçtu!17 Haziran 2019 Pazartesi 19:55
  • İtfaiyeciler diplomalarını aldı17 Haziran 2019 Pazartesi 19:48
  • El-SEN'den sert açıklama... "Her toplulukta çürük elmalar olur"17 Haziran 2019 Pazartesi 19:07
  • Selvi:'Erdoğan arayış içinde, dostlarına 'halk ne istiyor' diye soruyor'17 Haziran 2019 Pazartesi 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti