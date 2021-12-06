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Sağanak yağmur bekleniyor

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Yağışlı havanın yarın ve Çarşamba günü de devam etmesi bekleniyor.
Sağanak yağmur bekleniyor

Yağışlı havanın yarın ve Çarşamba günü de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Aralık dönemine ilişkin hava tahmini raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı 18-21 derece dolaylarında seyredecek. Parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmur beklenen yarın ve Çarşamba gününün ardından Perşembe ve Cuma günleri parçalı bulutlu, cumartesi günü az bulutlu, Pazar ve pazartesi ise parçalı az bulutlu geçecek.

Rüzgar yarın ve Çarşamba günü güney ve doğudan, diğer günlerde kuzey ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Salı günü ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı esecek.

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