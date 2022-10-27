  • BIST 3.944,72
  • Altın 993.537
  • Dolar 18.6077
  • Euro 18.6823
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKACorona virüsünde yeni dalga paniği: Günde 18 milyon vaka çıkacak

Sağanak Yağmur Bekleniyor

» »
Meteoroloji Dairesi'nin 27 Ekim- 2 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bugün ve haftaya sağanak bekleniyor.
Sağanak Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi'nin 27 Ekim- 2 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bugün ve haftaya sağanak bekleniyor.

Rapora göre bu dönemde bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, doğu kesimler yer yer sağanak yağmurlu; Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise genel olarak parçalı bulutlu geçecek.

Haftaya pazartesi hava parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Salı az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Çarşamba ise az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak.

Bu dönemde en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 26 - 29 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Bugün Nasıl Olacak (24 Ekim 2022)24 Ekim 2022 Pazartesi 08:35
  • Bu Hafta Hava Nasıl Olacak23 Ekim 2022 Pazar 17:04
  • Hava Bugün Nasıl Olacak (23 Ekim Pazar)23 Ekim 2022 Pazar 10:38
  • En Çok Yağış Nereye Düştü22 Ekim 2022 Cumartesi 14:19
  • Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak22 Ekim 2022 Cumartesi 08:20
  • Yenierenköy Belediyesi'nden yağışlara karşı uyarı!20 Ekim 2022 Perşembe 20:57
  • Sağanak yağmur etkili olacak20 Ekim 2022 Perşembe 08:54
  • Hava Nasıl Olacak? 20 Ekim 2022 Perşembe20 Ekim 2022 Perşembe 08:07
  • Yağışlı hava ne zamana kadar devam edecek?17 Ekim 2022 Pazartesi 13:39
  • En Fazla Yağış Nereye Düştü? Meteoroloji açıkladı...17 Ekim 2022 Pazartesi 11:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti