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Sağanak yağmur bekleniyor!

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Meteoroloji Dairesi, havanın bugün ve Cuma günü yer yer sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini bildirdi.
Sağanak yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın ve Cuma günü parçalı ve çok bulutlu akşam saatleri yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise parçalı bulutlu olacak.

Raporda, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın da genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiği kaydedildi.

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