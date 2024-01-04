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Sağanak yağmur bekleniyor

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Baharı çağrıştıran ılık, güneşli havanın hakim olduğu 2023 yılının son günlerinin ardından gelen yeni yıl, yağışlı havayı da getiriyor. Meteoroloji Dairesi bugün sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 04- 10 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Dairenin hava tahmini raporuna göre, bölge, genellikle alçak basınç, yarın ve cumartesi günü yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre bugün havanın parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu; yarın parçalı ve az bulutlu; cumartesi az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu; pazar parçalı ve çok bulutlu; pazartesi çok bulutlu; haftaya salı ve çarşamba ise parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19- 22 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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