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Sağanak yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi’ne göre, yarına kadar yer yer yağmur bekleniyor.
Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’ne göre, yarına kadar yer yer yağmur bekleniyor.

Daire’nin 15 Ocak’a kadar olan tahminlerine göre, bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur, sabah saatleri yer yer sis; yarın yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor. Periyodun geriye kalan bölümünde yağmur beklenmiyor.

Havanın ise soğuk ve nemli olması bekleniyor. Tahminlere göre, en yüksek hava sıcaklığı 15-17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

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