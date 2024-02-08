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Sağanak yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren bölgenin genellikle alçak basınç sistemi, soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını, yarın parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağını duyurdu.
Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren bölgenin genellikle alçak basınç sistemi, soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını, yarın parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi, 08-14 Şubat tarihleri arasındaki hava tahmin raporunu paylaştı.

Hava tahmin raporuna göre, hava bugün parçalı çok bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; yarın parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Yağışlı hava, hafta sonundan itibaren parçalı bulutlu havaya yerini bırakacak. Cumartesi parçalı bulutlu, pazar az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu hava etkili olacak.

Hava, pazartesi, parçalı ve çok bulutlu olacak. Salı parçalı çok bulutlu ve sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; çarşamba günü ise parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde19-22 ºC dolaylarında olacak.

Rüzgar, periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günleri ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette pazar ve pazartesi günleri kuvvetli ve fırtınamsı olarak esecek. 

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