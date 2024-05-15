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SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Sağanak yağmur bekleniyor

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Hava sıcaklığı hafta boyunca 17-20 derece dolaylarında olacak; pazar günü sağanak yağış bekleniyor.
Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 18-24 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, cumartesi parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, pazar parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu, pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, salı parçalı bulutlu, çarşamba parçalı ve az bulutlu olacak

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17 - 20 derece dolaylarında  seyredecek.

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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