Sağanak yağmur bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 15-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, bugün ise kuzey ve batı yönlerden “fırtına” veya yer yer “kuvvetli fırtına” şeklinde esmesi bekleniyor.