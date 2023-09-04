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Sağanak yağmur bugün etkili olacak...

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Bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü yağmur bekleniyor.
Sağanak yağmur bugün etkili olacak...

Meteoroloji Dairesi’nin 02 – 08 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli, yağışlı günlerde üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 

Hava periyot boyunca genellikle açık ve az bulutlu geçecek  ve pazartesi günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde 31 - 34 derece dolaylarında olacak. Rüzgar, Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.

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