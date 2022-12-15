Sağanak yağmur etkili olacak!

Meteoroloji Dairesi’nden 15 – 21 Aralık tarihlerini kapsayacak hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu ve az bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 19 – 22 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.