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Sağanak yağmur etkili olacak

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Hava sıcaklığı hafta boyunca 17-20 derece dolaylarında olacak; bugün ve pazar sağanak yağış bekleniyor.
Sağanak yağmur etkili olacak

Hava sıcaklığı hafta boyunca 17-20 derece dolaylarında olacak; bugün ve pazar sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18 – 24 Ocak tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı ve çok bulutlu öğle saatleri kuzey sahiller yer yer sağanak yağmurlu, yarın parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, cumartesi parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, pazar parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu, pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, salı parçalı bulutlu, çarşamba parçalı ve az bulutlu olacak

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17 - 20 derece dolaylarında  seyredecek.

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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