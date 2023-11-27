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Sağanak yağmur etkisini sürdürecek

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KKTC’de havanın 17 santigrat dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Sağanak yağmur etkisini sürdürecek

Meteoroloji Dairesi’nin 25 Kasım –1 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, belirtilen süre içerisinde ülkenin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri serin ve nemli, diğer günlerde ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre bugün parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Salı gününden cumartesi gününe kadar ise parçalı bulutlu geçecek.

Öte yandan yarından itibaren 17 – 20 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın ise periyodun ilk günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette zamanla kuvvetli yer yer fırtına şeklinde diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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