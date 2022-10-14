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Sağanak Yağmur Geliyor

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Yağışlı hava bugünden itibaren etkili olacak; hava sıcaklığı da düşecek.
Sağanak Yağmur Geliyor

Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Ekim tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, Cuma, cumartesi ve Pazar günlerinin parçalı zamanla çok bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Pazar günü de parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Salı ve Çarşamba günlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının periyodun ilk günlerinde iç kesimlerde ve sahillerde 28 - 31 ºC, diğer günlerde ise 24 - 27 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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