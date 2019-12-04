Sağanak yağmur uyarısı

KKTC’de havanın yarın parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 05– 11 Aralık tarihlerini kapsayan rapora göre, ülke belirtilen tarihlerde genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak

Rapora göre period sonuna kadar diğer günler ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.