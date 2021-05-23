Sağlar: Soylu’nun görevde kalması bir beka sorunu haline dönüştü

TBMM Susurluk Komisyonu’nda da yer alan eski CHP milletvekili Fikri Sağlar, twitter mesajında İçişleri Bakanı Soylu’nun bu görevde kalmasının bir beka sorunu haline dönüştüğünü ifade etti:

TBMM Susurluk Komisyonu’nda da yer alan eski CHP milletvekili Fikri Sağlar, twitter mesajında İçişleri Bakanı Soylu’nun bu görevde kalmasının bir beka sorunu haline dönüştüğünü ifade etti:

Sedat Peker'in 7. videosundaki vahim iddialara dair söylenecek ilk söz: Süleyman Soylu'nun görevde kalması millet ve devlet için beka sorununa dönüşmüştür. İstifa etmeye yüreğinin yetmediğini gördük. Ancak görevden alınmamasını millete kimse izah edemez. Gereği yapılmalı!..