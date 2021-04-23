Sağlar:AKP, KKTC’deki kültür birikimi ve ulaştığı ideolojik gelişmişliğinin farkında değil!

Fikri Sağlar Birgün’de KKTC’yi ve Laiklik tartışmalarını yazdı:

Egemenlik ve KKTC

23 Nisan 1920; Türkiye’nin kaderinin değiştiği ve emperyalizme karşı dik duruşun bayraklaştığı gün!

23 Nisan 1920; Üstündeki kefenleriyle (bu kefen gerçek!) vatanım dediği Anadolu topraklarını kanlarıyla sulayan aziz ve duyarlı insanların, küllerinden yeniden doğuşunun ilk adımı!

Kurtuluş Savaşı'nı başlatan, çağdaş, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni halkla birlikte kuran, sömürülenlere örnek olan, mağrur devletleri de korkutan bir ülkenin varoluş günüdür 23 Nisan!

Büyük Atatürk, milletin doğuşu, özgürlük ve egemenliğine kavuşmasının kalıcı olması için 23 Nisan’ı “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak ilan etti...

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Yıllarca en büyük bayram olarak kutlandı! Ta ki AKP iktidarına kadar!

İktidar, Atatürk ve Laik Cumhuriyet karşıtlığı nedeniyle tüm ulusal bayramları kısıtlayarak itibarsızlaştırmak için çaba gösteriyor…

TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılını bile doğru dürüst kutlamadı!

Dini bayramları özellikle öne çıkararak yeni nesilleri dindar ve kindar yetiştirmeye çalışılıyor!

Muhtemelen yarın pandemi bahanesiyle geleceğimiz ve ülkemizin varlığı adına en büyük bayramımız olan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını” kutlatmayacak!

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Son olarak; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün önderliğinde Samsun’dan Lozan’a ulaşan sürecin tarihsel anlatımının yapıldığı, Cumhuriyetin Kurtuluş ve Kuruluşu sırasındaki olaylar ve sonuçların belgeleriyle sıralandığı NUTUK kitabı da AKP iktidarı bürokratları tarafından yasaklandı!

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NUTUK kitabı, Atatürk tarafından kaleme alınmış ve 15-20 Ekim 1927 tarihlerinde TBMM’de kesintisiz olarak milletin bilgisine sunulmuştur…

Bu kitap, Türkiye Cumhuriyeti tarihini anlatan temel belgedir!

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Mersin/Çamlıyayla’da 23 Nisan Bayramı için bir derneğin, ilçedeki tüm öğrencilere NUTUK kitabını dağıtmak istemesi üzerine,

MEB İlçe Müdürü Mustafa Bakkal; “NUTUK Kitabında Osmanlı Padişahı Vahdettin'e yönelik “soysuzlaşmış, alçak” ve dönemin Osmanlı Hükümeti'ne yönelik “aciz, haysiyetsiz ve korkak”” ifadeleriyle Atatürk’ün sigaralı resminin kullanılması nedeniyle öğrencilere dağıtılmasını yasaklamıştır” demiştir.

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Tam bir garabet!

Sadece Atatürk düşmanlığı değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm değerlerine olan haset bu davranışta açıkça kendini gösteriyor!

Nutuk yasak!!! Gerekçe Osmanlıya hakaret!

Utanmasalar, Atatürk ve arkadaşlarını yargılayıp ülkeye ihanet eden Vahdettin’i baş tacı edecekler!

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Dün Mersin ADD Başkanı Adnan Gündoğdu öncülüğünde laik demokratik Cumhuriyet yanlıları, Mersin/Çamlıyayla İlçesine giderek inadına Cumhuriyetimizin Kurtuluş ve Kuruluş tarihini anlatan Nutuk kitabını çarşı pazar, mahalle mahalle ve ev ev dağıttılar!.

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Yasakçı müdür hala yerinde duruyor!

Bakanlık” soruşturma açtık” diyerek her zamanki gibi işi soğutmaya çalışıyor!

Mersinlileri avutacağını düşünüyor!

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Rejim değişti!

Çağdaş Türkiye’ye düşmanlık ayyuka çıktı!

Anayasal ilke ve haklar ortadan kalktı.

Halk yok! Ümmet var. Yurttaş yok kul var!

Hukuk artık evrensel değil, Şerri!

Devletin yasalara bakışı, kurumların sorumluluk içinde görev yapması, hak, hukuk ve adaletin yerine getirilmesi yalnızca tek adama bağlı!

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İktidar güç zehirlenmesi yaşıyor!

Öyle ki; KKTC AYM’sinin aldığı karar üzerine KKTC’nin egemenliğini de anayasasını da yok sayıp tehdit edebiliyor…

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Bu tehdit karşısında; "Laik, demokratik hukuk devletini savunan Kıbrıs Türk halkı ve hukukçuları, tüm gücüyle 'Yargı Bağımsızlığına Sahip Çıkan büyük bir eylem yaptılar!

KKTC AYM Başkan ve üyeleri de alkışla bu eyleme destek verdi!

Çünkü KKTC’de Yüksek mahkeme yargıçları aldıkları kararları anayasanın öngördüğü kurallar çerçevesinde gerçekleştirir ve hiçbir baskıya fırsat vermez...

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AKP, KKTC’deki kültür birikimi ve ulaştığı ideolojik gelişmişliğinin farkında değil! KKTC henüz Türkiye olmamış!

Hala cesaretleri var. Çünkü muhalefet partileri ve medyası kontrol altına girmemiş!

AKP öncesi hükümetler, KKTC’ye yaptıkları yardımları başlarına kalkmazlardı, bir baskı aracı olarak kullanmazlardı…

O günkü hükümetler devlet adamlarından oluşuyordu bu nedenle, KKTC Devletinin egemenliğine, anayasasına ve özgürlüğüne saygı duyarlardı!

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Türkiye’de laik demokrasi, hukuk ve çağdaşlık ile yurttaşlıktan istifa edip güce biat edenler, KKTC halkı ve hukukçusu karşısında utanmalı!

Şayet varsa, yüzleri kızarmalı!