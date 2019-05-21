Sağlığımız ve çevre için faydalı beş süper gıda
Bir zamanlar Bolivya ve Peru'da temel gıda maddesi olan kinoa, artık tüm dünyada bilinen ve tüketilen bir gıda. Peki, kinoa gibi keşfedilmeyi bekleyen başka sağlıklı gıda maddeleri neler?
Yeni bir araştırma, hem insan sağlığı hem de çevre için faydalı beş "süper gıdayı" sıraladı. Bakalım menüde neler var...
Hem sağlığınıza dikkat etmek, hem de Dünya'yı korumak istiyorsanız biraz su yosunu, kaktüs ya da antik hububatlarla beslenmeyi düşünür müsünüz?
21 Mayıs 2019 Salı 09:53
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