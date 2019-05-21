Bir zamanlar Bolivya ve Peru'da temel gıda maddesi olan kinoa, artık tüm dünyada bilinen ve tüketilen bir gıda. Peki, kinoa gibi keşfedilmeyi bekleyen başka sağlıklı gıda maddeleri neler?

Yeni bir araştırma, hem insan sağlığı hem de çevre için faydalı beş "süper gıdayı" sıraladı. Bakalım menüde neler var...