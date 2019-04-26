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Sağlığın Temelini Oluşturan Meslek Ebelik

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Sağlığın Temelini Oluşturan Meslek Ebelik
Sağlığın Temelini Oluşturan Meslek Ebelik

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan Şahin, Kökleri İnsanlığın Var Oluşu Kadar Eskiye Dayanan Ebelik Mesleğinin, İlk Zamanlar Anneden Kızına Geçen Bir Meslek İken Sonraları Uzmanlık Alanı Olan Bir Mesleğe Dönüştüğünü Belirtti.  Anne ve Bebek Bakımında İlk Öğretici ve Eğiticinin Ebeler Olduğunu İfade Eden Başhemşire Türkan Şahin, Anne ve Bebeğin İlk Bakım ve Muayenesini Yapanın da Ebeler Olduğunu Kaydetti.

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Başhemşire Türkan Şahin:  “Ebelik Mesleği Sağlık Hizmetlerinin Bel Kemiklerinden Biri  Olarak Kabul Edilmektedir”.

Kökleri insanlığın varoluşuna kadar uzanan, dünyanın her yerinde doğuran kadının yanında ve toplum sağlığına direk etki eden önemli ve kutsal bir meslek grubu olan ebeliğin, ilk zamanlar anneden kızına geçen, eğitimi olmadan, deneyimlerin aktarılması anlayışına dayalı bir meslek grubu olduğunu belirten Başhemşire Türkan Şahin, günümüzde ise bir uzmanlık alanı ve sağlık hizmetlerinin bel kemiklerinden biri haline gelerek, tüm dünyada aile sağlığını korumak ve yükseltmek misyonu ile toplum içinde vazgeçilmez bir meslek halini aldığını söyledi.

Başhemşire Türkan Şahin:  “Ebeler, Anne ve Bebek Bakımının İlk Öğreticisi ve Eğiticisidir”.

Uluslararası ebeler konfederasyonuna (ICM) göre ebeliğin, doğum önü ve doğum sonrası kadının bakımını üstlenen ve doğumun gerçekleştirilmesini sağlayan bir meslek olduğunu söyleyen Başhemşire Türkan Şahin, aynı zamanda anne ve bebek bakımının ilk öğretici ve eğiticisi olarak da onların yanında olan, anne ve bebeğin ilk bakım ve muayenesini yapan  grup olduğunu belirtti.  Başhemşire Türkan Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık hizmetlerinin temel parametrelerini oluşturan, canlı doğum oranının artmasında, anne ve bebek ölüm oranlarının azalmasında, aşılanma ve bağışıklık kazanma çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların azalmasında rol oynayan ebelerin verdiği eğitimler büyük önem taşımaktadır.  Ebeler, doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında yer alarak onları eğiterek sağlıklı nesiller oluşmasına katkıda bulunurlar.”

Başhemşire Türkan Şahin:  “Aile Planlamasında Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Sağlamada Ebeler Önemli Rol Oynamaktadır”.

Ebelerin normal gebe izlemi yaptığını da söyleyen Başhemşire Türkan Şahin, riskli durumları tespit ettiğini, doğum sürecini takip ederek, anne ve bebek sağlığını da izlediğini belirtti. Başhemşire Türkan Şahin ebelerin, tüm bunların yanında gebelik, doğum, aile planlaması konularında da eğitim ve danışmanlık hizmeti sağladıklarını kaydetti. Başhemşire Türkan Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık sistemimizin göz bebeği olan bir doğum ile bir aile dünyayı değiştirebilecek güç de olan görülmez kahramanlarımızın 21-28 Nisan olan Ebeler Haftasını kutlarım.”

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