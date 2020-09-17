‘Sağlığında’ 8 ton çeken T-Rex’in iskeleti açık artırmada: Tahmini fiyatı 8 milyon dolar

Dünya üzerinde en mükemmel şekilde korunmuş T-Rex iskeletlerinden biri satışa çıkıyor. Christie’s tarafından düzenlenecek açık artırmada iskeletin 8 milyon dolara (60 milyon 364 bin lira) alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

Kemiklerini keşfeden paleontolojistin adını alan Stan, 67 milyon yıl önce dünyada geziyordu.

Şimdi ise satışa çıkmadan önce 24 saatliğine Christie’s müzayede evinin ABD’nin New York kentindeki merkezinde sergileniyor.

6 Ekim’de açık artırmaya çıkacak Stan’in 6-8 milyon dolar arası bir fiyata satılacağı tahmin ediliyor.

Yaklaşık 4 metre boyunda, 12 metre uzunluğunda ve 188 kemikten oluşan olan iskeletin sahibi dinozorun ‘sağlığında’ 8 ton olduğu tahmin ediliyor. En uzun dişi ise yaklaşık 30 santimetre.

Stan’in ilk kemikleri 1987’de Montana, Güney ve Kuzey Dokato ile Wyoming’e yayılan Hell Creek Oluşumu’nda bulundu. Çıkarma işlemine 1992’ye kadar başlanmadı.

30 bin saatten fazla el işçiliğyle çıkarılıp birleştirilen kemikler üzerine binlerce sayfalık bilimsel makaleler yazıldı.

Stan’in kafatasında, kaburga ve boynunda başka T-Rex’lerin neden olduğu düşünülen kırıklar bulundu.

1902’den bu yana 50’nin üzerinde T-Rex iskeleti bulundu. Ancak çoğu müzelerde ya da bilim enstitülerinde tutuluyor ve nadiren açık artırmayla satışa çıkarılıyor.