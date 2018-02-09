Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen: “Sağlığınız İçin Doğru Kararlar Alın, Harekete Geçin, Yaşamı Ertelemeyin!”

Rahim ağzı kanserinin dünya genelinde kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu belirten Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, meme ve akciğer kanserinden sonra kanserden meydana gelen ölümlerin üçüncü en sık nedeninin de yine rahim ağzı kanseri olduğuna dikkat çekti. “Dünyanın değişik coğrafyalarında değişik oranlarda gözüken rahim ağzı kanseri en çok gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde karşımıza çıkmaktadır. Dünya çapında her iki dakikada bir, bir kadın rahim ağzı kanserinden ölmektedir. Oysa rahim ağzı kanseri önlenebilir bir hastalıktır.” diyen Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla bir açıklamada bulundu.

Yıllık Düzenli Jinekolojik Muayene Ve Tarama Testlerini İhmal Etmeyin!

Dünya Kanser Günü’nde, görülme ve ölüme sebebiyet verme sıklığı nedeniyle özellikle rahim ağzı kanseri üzerinde duran Prof. Dr. Müfit CemalYenen, bu kanser türünün, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarınca gerçekleştirilen vajinal smear testi ve Human Papilloma Virüs (HPV) testleriyle yapılan tarama sayesinde erken tanısının mümkün olduğunu kaydetti. Erken dönemde tanısı koyulan kanserlerintedavisininde etkin bir şekilde ve kolaylıklagerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. MüfitCemal Yenen, bu tarama programlarının rahim ağzı kanserinin azalmasında önemli bir etkiye sahip olmasına karşın kadınların hala bu kanser nedeniyle ölmekte olduklarını söyledi. “Sağlığınız için doğru kararlar alın, harekete geçin, yaşamı ertelemeyin!” diyen Prof. Dr. Müfit CemalYenen, bu nedenle erken dönemde herhangi bir belirti vermeyebilen rahim ağzı kanserlerinin daha kanser ortaya çıkmadan, kanser öncüsü lezyonlar döneminde yakalanabilmesi ve çok basit yöntemlerle kolaylıkla tedavisi için yıllık düzenli jinekolojik muayene ve tarama testlerinin ihmal edilmeden yaptırılmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti.