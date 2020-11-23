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Sağlığınızın Bekçisi OPPO Watch

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OPPO'nun tarz sahibi akıllı saati OPPO Watch, sağlığınızı düşünen pek çok farklı özelliğe sahip.
Sağlığınızın Bekçisi OPPO Watch

OPPO'nun akıllı ürünler kategorisinde Türkiye'de satışa sunduğu tarz sahibi akıllı saati OPPO Watch, sağlıklı bir yaşam sürebilmeniz için en ince detayları düşünüyor. OPPO Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde OPPO Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor.

Fitness Eğitmeni Barış Okan Belovacıklı, dış mekanda günlük yapılabilecek aktiviteler ile ilgili şu tavsiyelerde bulunuyor: “Öncelikle kendinize bir hedef kalori belirleyerek herhangi bir alanda günlük yürüyüşünüzü ya da koşunuzu, saatinizin belirlediğiniz hedefe doğru ilerleyen sayacının yardımıyla yapabilirsiniz. Günlük olarak 400-600 kalori arasında bir hedef belirlemeniz sağlığınız için yeterli olacaktır. Saatinizin 'kardiyo koşusu' programıyla kendiniz için ideal yağ yakım aralığındaki nabzı da hesaplayabilir ve sadece bu aralıkta kalarak antrenman esnasında harcanan kalorinin büyük bir kısmının vücut yağlarından gitmesini sağlayabilirsiniz.”

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Belovacıklı, iç mekanda yapılabilecek egzersizlerle ilgili olarak da şunları tavsiye ediyor: “OPPO Watch'un 'egzersiz' bölümünde evinizde rahatlıkla ve kolaylıkla yapabileceğiniz birçok program yer alıyor. Üstelik bu programları yaparken herhangi bir ekipmana ya da eğitmene ihtiyaç duymuyorsunuz. Sadece akıllı saatinizde bulunan videolar yardımıyla sağlığınız için günlük tavsiye edilen sürede egzersizlerinizi tamamlayabiliyorsunuz. Yine bununla birlikte bu bölümde göreceğiniz 'esnetme programı' ile antrenmanınız sonrasında ya da gün sonunda yapabileceğiniz esnetme antrenmanlarınızı da yapabilirsiniz. Son olarak OPPO Watch'un tüm bu aktivite özellikleri dışında günlük çalışma temposu içerisinde atılan günlük adım sayınızı hesaplamanız da mümkün. Gün içerisinde kendinize belli bir adım hedefi koyarak herhangi bir programa bağlı olmadan günlük hareketinizi tamamlayarak formunuzu geliştirebilirsiniz.”

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