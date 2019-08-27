  • BIST 96.030
  • Altın 288,928
  • Dolar 5,8263
  • Euro 6,4604
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Sağlık alanında grev askıya alındı

» »
Sağlık alanında grev askıya alındı
Sağlık alanında grev askıya alındı

Sağlıkta örgütlü beş sendika KTAMS, TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ, yarın, hastanelerin polikliniklerinde ve sağlık merkezlerinde yapacaklarını açıkladıkları grevi askıya aldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarına ait ek mesailerin ödenmesinde sıkıntı yaşanmayacağının açıklandığını, çalışanların “angarya çalıştırılmayacağını”, Mayıs ayında eksik yapılan ödemeler konusunda ise yarın saat 13.00’te Sağlık Bakanlığı’nda toplantıya katılacaklarını söyleyerek, bunun üzerine grevi askıya aldıklarını açıkladı.

Bengihan; Bakanlar Kurulu’nun bugün ürettiği karar üzerine İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın Merkezi Cezaevi çalışanlarının Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında angarya çalıştırılamayacağını açıkladığını, dolayısıyla Merkezi Cezaevi’ndeki grevin de askıya alındığını bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gönyeli’de hafta sonu plaj hentbolu var27 Ağustos 2019 Salı 16:25
  • Tüketiciler Derneği, KIB-TEK’in özelleştirilmesini talep etti27 Ağustos 2019 Salı 16:22
  • 5 saat süren Bakanlar Kururlu sonrası açıklama yapılmadı27 Ağustos 2019 Salı 16:20
  • “Sis”in ilk bölümünün gala gecesi yarın akşam27 Ağustos 2019 Salı 15:42
  • İzcan: UBP-HP Hükümeti milliyetçi ve şoven söylemlerle yaşanan sorunların üstünü örtmeye çalışmaktadır27 Ağustos 2019 Salı 15:35
  • Hırsızlık, ciddi darp ve mülke tecavüz27 Ağustos 2019 Salı 15:00
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık27 Ağustos 2019 Salı 14:59
  • Ani ve gayri tabi ölüm27 Ağustos 2019 Salı 14:58
  • Avcılardan RHA araç açıklaması27 Ağustos 2019 Salı 14:55
  • Zaroğlu KIBTEK akaryakıt ihalesinin iptalini ve yeniden ihaleye çıkılmasını istedi27 Ağustos 2019 Salı 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti