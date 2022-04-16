Sağlık Alanında Yunanistan'la İşbirliği

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, Yunan dengi Thanos Plevris ile iki yıllık işbirliği memorandumu imzaladı.



Alihtia ve diğer gazetelere göre imzalanan işbirliği memorandumu; birincil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için bilgi, pratik ve teknoloji teatisi, insan dinamiği gereklerinin teşhisi ve personel değişimi programlar ile onkoloji ilaçları başta olmak üzere merkezî düzeyde ilaç sipariş ve tedarik işbirliği öngörüyor. Ayrıca, her iki tarafın sağlık çalışanlarının eğitim gereklerinin saptanması ve eğitimi ile sağlık hizmeti sunma prosedür ve metotlarının geliştirilmesi öngörülüyor.



Ayrıca kamu sağlığının korunması, iki taraf arasında bilimsel iş birliğinin geliştirilmesi maksadıyla kamu sağlığı alanında sağlık birimleri arasında karşılıklı anlayış memorandumu da imzalandı.