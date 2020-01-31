Sağlık Bakanı açıkladı: Türkiye'de Koronavirüs vakası var mı ?

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Havalimanı'nda Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"Çin'den gelen bütün yolcuları kontrolden geçiriyoruz. Bu dönemde Çin'den gelen 11 bin kişi kameralarla tarandı. Bu kişilerden herhangi bir pozitif koronavirüs vakası olmadı. Türkiye'ye giriş yapan şüpheli vaka yok.

"Çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Belli aralıklarla bir takım bilgilendirmeleri yapacağımızı belirtiyorum. Yanlış ve maksatlı bilgilere itibar etmeyiniz. Sosyal medyada ülkemizde çok yanlış bilgilerin olduğunu ve bakanlığın açıklamalarına bakılmasının altını çiziyorum. Herhangi bir koronavirüs hastamız olmadı."

Ayrıntılar geliyor...