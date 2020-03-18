Sağlık Bakanı Ali Pilli Bakanlar kurulu sırasında fenalaştı...Anjiyo yapılacak

Bakanlar Kurulu sırasında fenalaşan ve ardından Kolan Hastanesi’ne kaldırılan Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye kalp krizi şüphesi ile anjiyo yapılıyor.
Anjiyo sonrasında Pilli’nin sağlık durumu ile ilgili net durum ortaya çıkacak.
Son dönemlerde oldukça stresli ve uykusuz günler geçiren bakan Pilli’nin, bugün de tansiyonu yüksek bakanlar kurulu toplantısı sonrasında fenalaştığı ve strese bağlı kalp sıkışması teşhisi ile anjiyoyla kesin durumunun ortaya çıkarılacağı öğrenildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan Bakan Ali Pilli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
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