Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlık merkezi ziyaretleri kapsamında Trenyolu Polikliniği’ni ziyaret etti.

Pilli, ziyarette yaptığı konuşmada, temel sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı ve “Trenyolu Polikliniği’ni mevcut durumundan daha güçlü hale getirirsek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünü oldukça hafifletiriz. Çünkü burası Lefkoşa’nın beynidir. Ulaşımı kolay ve hastanın ilk müracaat ettiği yerdir” dedi.

Trenyolu Polikliniği’nde çalışan herkesin özveri ile görevini yerine getirdiğini ifade eden Pilli, Trenyolu Polikliniği’nde faaliyette olmayan odaların da devreye konulacağını kaydetti; doktor ve personel takviyesi de yaparak mevcut kapasitenin iki katına çıkarılacağını söyledi.

Pilli, halka daha iyi hizmet verebilmek için, sağlık yatırımlarını maksimum seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını da söyledi.

Bakan Pilli, eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini ve Trenyolu Polikliniği’nin birkaç ay içerinde çok daha iyi noktaya geleceğini vurguladı.