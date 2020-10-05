Sağlık Bakanı Ali Pilli:3 yeni vaka,7 taburcu!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 69 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını , 7 kişinin taburcu edildiğini, bir hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 69 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını , 7 kişinin taburcu edildiğini, bir hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.

Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu, diğer vakanın ise yerel vaka olduğunu belirtti.

5 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 2 bin 69.

Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 3.

Ülke dışından gelen vaka 1.

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka 1.

Yerel vaka 1.

İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 7.

Bugün kaybedilen vaka yok.

Yapılan toplam test sayısı 176 548.

Toplam vaka sayısı 775.

İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 728.

Tedavisi devam eden vaka sayısı 43.

Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısı 11.

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 31.

Toplam kaybedilen hasta sayısı 4.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1”