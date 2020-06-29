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Sağlık Bakanı Ali Pilli'den şaşırtan rakamlar!

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Sağlık Bakanı Ali Pilli'den şaşırtan rakamlar!
Sağlık Bakanı Ali Pilli'den şaşırtan rakamlar!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'nin Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oturdu.

Pilli'nin yaptığı açıklama ile  önce 2 pozitif daha sonra ise 1 pozitif vaka olduğunu belirtmesi kafalarda soru işaretleri yarattı.

Bakan Pilli yaptığı konuşmada Türkiye'den gelen gemide 350 yolcu olduğunu belirtirken daha sonra bu rakamı 22 olarak düzeltmeye gitti.
Bakan pilli gemideki 17 temaslıyı karantinaya aldıklarını da belirtti.

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