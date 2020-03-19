Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye anjiyo yapıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye bu sabah anjiyo yapıldı.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan kaynaklar, kalbiyle ilgili sorun saptanmayan, yüksek tansiyonu da kontrol altına alınan Pilli’nin bugün hastaneden taburcu olmasının beklendiğini ifade etti.
Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye bu sabah anjiyo yapıldı.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan kaynaklar, kalbiyle ilgili sorun saptanmayan, yüksek tansiyonu da kontrol altına alınan Pilli’nin bugün hastaneden taburcu olmasının beklendiğini ifade etti.
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