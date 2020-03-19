  • BIST 86.733
  • Altın 310,174
  • Dolar 6,5080
  • Euro 7,0667
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye anjiyo yapıldı

» »
Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye anjiyo yapıldı
Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye anjiyo yapıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye bu sabah anjiyo yapıldı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan kaynaklar, kalbiyle ilgili sorun saptanmayan, yüksek tansiyonu da kontrol altına alınan Pilli’nin bugün hastaneden taburcu olmasının beklendiğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Meclis Başkanı, Milletvekili Araştırmacı Yazar Bozkurt’tan Uluçay’a Mektup19 Mart 2020 Perşembe 11:25
  • Koronavirüs kararına uymayanlara yasal işlem19 Mart 2020 Perşembe 11:06
  • İskele Belediyesi ile İskele Sağlık Merkezi işbirliği yapacak19 Mart 2020 Perşembe 10:51
  • Örtülü ödenek koronavirüsle mücadele için kullanılacak19 Mart 2020 Perşembe 10:08
  • Meclis bugün seçimin ertelenmesi gündemiyle toplanıyor19 Mart 2020 Perşembe 09:49
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar19 Mart 2020 Perşembe 08:30
  • Namaz ve Defin işlemlerinde yeni düzenlemelere gidildi18 Mart 2020 Çarşamba 23:02
  • Akıncı, Rum lider Anastasiades ile telefonda görüştü18 Mart 2020 Çarşamba 23:01
  • Rum basını: “Özersay, KKTC'i tanıtmak için pandemiyi kullanıyor”18 Mart 2020 Çarşamba 22:58
  • İthal et geliyor...Bakanlar Kurulu izin verdi18 Mart 2020 Çarşamba 20:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti