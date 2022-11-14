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Sağlık Bakanı Altuğra, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

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Sağlık Bakanı Altuğra, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Sağlık Bakanı Altuğra, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Sağlık Bakanı Dr. İzlem Gürçağ Altuğra, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Altuğra şu ifadelere yer verdi;

“Kıbrıs Türk Halkının varlığının ve egemenliğinin simgesi olan Cumhuriyetimizin 39. Kuruluş yıl dönümünü, büyük bir onur ve gururla kutluyoruz.

Bugün birçok millet kendi devletini kurabilmek ve huzur içinde yaşayabilmek için büyük uğraşlar ve canlar vermektedir. Cumhuriyetimizin ilanından bu yana KKTC halkının yaşamış olduğu sıkıntılara rağmen bu meşakkatli yoldan dönmeyişi bu vatana gönülden bağlılığının bir simgesidir.

Kıbrıs Türk varlığının ve egemenliğinin simgesi olan KKTC sonsuza dek yaşayacak ve bayrağımız gururla dalgalanacaktır. Bugün varlığımızın ve gelecek güvencemizin yegâne teminatı devletimizdir.

KKTC’nin kuruluş yıldönümünde Kıbrıs Türk halkını bugünlere taşıyan başta Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve çalışma arkadaşları yanında bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimize ve gazilerimize ve bu günlere ulaşmamızda her türlü fedakarlığı gösteren halkımıza, desteğiyle bizlere güç veren Anavatan Türkiye’mize minnet ve teşekkürlerimi sunarım.”

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