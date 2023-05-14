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Sağlık Bakanı Altuğra Eczacılık Günü nedeniyle mesaj yayımladı

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Sağlık Bakanı Altuğra Eczacılık Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Sağlık Bakanı Altuğra Eczacılık Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

 

Bakan Altuğra yayımladığı mesajda, şöyle dedi: “Eczacılar, sağlık sisteminin en vazgeçilmez meslek grupları arasında yer almaktadır. İnsanlık tarihi boyunca varlığını ve işlevselliğini koruyan eczacılık mesleği, insan sağlığına yaptığı hizmetlerle değerini hiçbir zaman kaybetmeyecektir.

 

Vatandaşlarımıza hizmet veren, bilgilendiren, yönlendiren ve sağlık hizmetlerinin sunulmasında gece gündüz ayırt etmeden yardımcı olan eczacılarımız bu mesleği sorumluluklarının bilincinde yerine getirmektedirler.

Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlık ve ilaç hakkının savunulması, daha iyi bir sağlık ortamının tesisi için yoğun çaba sarf eden bir meslek grubu olan Eczacılarımızın her daim destekçisi olacağımızı belirtmek isterim.”

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