Sağlık Bakanı Altuğra Kadın Hakları Günü vesilesiyle mesaj yayımladı

Altuğra mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş düşünce ve atılımları sonucu 5 Aralık 1934’te Türk kadını genel seçimlere katılma, milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşmuş; bu hakkı Avrupa ülkelerinden çok önce kazanmıştır.

Dünyanın o dönemki durumu, gelişmeler ve demokrasi tarihi dikkate alındığında bu adımın ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün çağdaşlık yolunda attığı her adımı yakından izlemiş ve uygulamıştır.

Kadınlarımız, günümüzde demokrasimizin, sosyal, siyasal, ekonomik yaşantımızın en önemli unsurlarıdırlar.

Türk kadını bugün, birçok alandaki çalışmalarıyla; bilimden sanata, spordan, siyasete kadar, çok büyük başarılara imza atmaktadır” dedi.

Kıbrıs Gazetesi