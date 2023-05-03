Sağlık Bakanı Altuğra: Kalkanlı Yaşam Evi'ndeki yaşlılara sahip çıktık

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kalkanlı Yaşam Evi’ni yasal statüye kavuşturarak kaderine terk edilen yaşlılara sahip çıktıklarını belirterek, “Tabela asarak yaşam evi açılmaz, biz sorumluğumuzu yerine getirdik” dedi.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde olmaması gereken 17 yatağa bağımlı hastanın tıbbi tedavi destekli bakım için Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne aktarıldığını bildiren Altuğra, burasının yatak sayısını 61’e çıkardıkları söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ciddi sayıda ilaç taşıyan tırın bugün ülkeye ulaşacağını açıkladı. Altuğra, Devlet Laboratuvarı’nı tadil etmek, akreditasyonunu yeniden almak için canla başla uğraştıklarını da belirtti.

- Kalkanlı Yaşam Evi’nde ciddi mağduriyetler yaşandı… Tabela asarak yaşamevi açılmaz”

Sağlık Bakanı Altuğra, Kalkanlı Yaşam Evi hakkında basında çıkan bazı haberlerin ve rakamların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Kalkanlı Yaşamevi’nin Bakanlar Kurulu kararıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na devredildiğini aktaran Altuğra, huzurevi, bakımevi ve yaşam evi gibi kurumların Çalışma Bakanlığı’nın uhdesinde hizmet verdiğini hatırlattı.

2019’da gayriyasal şekilde açılan Kalkanlı Yaşam Evi’nin otel olarak inşa edildiğinden yaşlılar özellikle de yatağa bağımlı hastalar için uygun olmadığını, burada ciddi mağduriyetler yaşandığını söyleyen Altuğra, “Tabela asarak yaşam evi açılmaz, biz sorumluluğumuzun gereğini yerine getirdik” dedi.

-“Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin yatak sayısını 42’den 61’e çıkardık”

Hizmetlerin yasal zemine dayanmadığı yerde aksaklıkların da sorgulanamayacağını vurgulayan Sağlık Bakanı Altuğra, “Yatağa bağımlı hastalar için doğru adres Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’dir ancak Kalkanlı Yaşam Evi’ne de böyle hastalar yatırıldı. Bunu hangi vicdan kaldırır?” diye sordu.

Altuğra, sorumluluk bilinciyle harekete geçtiklerini, Kalkanlı Yaşamevi’ndeki 17 yatağa bağımlı hastanın Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne alınabilmesi için yatak sayısını 42’den 61’e çıkardıklarını söyledi.

-“Kalkanlı Yaşam Evi kapatılmadı, kapatılmayacak”

Kalkanlı Yaşam Evi’nin yürüyebilen, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen insanlara hizmet vermeye devam edeceğini, şu anda burada 50 kişi bulunduğunu belirten İzlem Gürçağ Altuğra, “Kalkanlı Yaşam Evi kapatılmadı, kapatılmayacak” dedi.

Altuğra, Kalkanlı Yaşam Evi’nde bir doktor, 4 hemşire, 14 ara balım elemanın; yatağa bağımlı hastalara hizmet verilen Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde ise 2 hekim, 10 hemşire ve 30 hasta bakıcının görev yaptığını aktardı.

-“Ciddi sayıda ilaç taşıyan tır bugün ülkeye ulaşacak”

İlaç konusunda da açıklamada bulunan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ciddi sayıda ilaç taşıyan tırın bugün ülkeye ulaşacağını kaydederek, peyderpey gelen ilaçların içeriklerini de kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

-“Laboratuvar birkaç güne kadar tamamen boşaltılacak” …

Yangından zarar gören Devlet Laboratuvarı ile ilgili de konuşan İzlem Gürçağ Altuğra, “Akredite olan Devlet Laboratuvarı ülkemizin gururuydu ama 7 yıldır atıl durumda. Gördüklerim karşısında içim acıdı” dedi.

Laboratuvarı tadil etmek, akreditasyonunu yeniden almak için canla başla uğraşacaklarını belirten Altuğra, içinde tonla ilaç atığı olan, insan ve çevre güvenliği için tehdit oluşturan laboratuvarın birkaç güne kadar tamamen boşaltılacağını kaydetti.