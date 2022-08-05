Sağlık Bakanı Altuğra: Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde beyin MRI çekilmeye başlandı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra BRT’de yayınlanan ‘Manşet +’ programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde beyin MRI cihazında yaşanan teknik sorunun yurt dışından gelmesi beklenen parçanın ülkeye ulaşması ile yeniden beyin MRI çekilmeye başlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Altuğra, MRI cihazının bozulmasının doğal bir durum olduğunu belirtti. Altuğra, cihazın bozulması ile ilgili kamuoyunda popülizm yapıldığı ifade ederek, insanların hastalandığı gibi cihazlarında bozulması normal bir durum olduğunu kaydetti. Altuğra, Sağlık Bakanlığı’nın cihazın parçasının yurt dışından gelebilmesi için gerekli çalışmaları kısa sürede başlatılmıştı açıklamasına yer verdi.

Altuğra, cihazlara ait parçaların üçüncü dünya ülkelerinden geldiği için gecikmelerin yaşanmasının doğal durum olduğunu vurguladı.