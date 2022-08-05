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Sağlık Bakanı Altuğra: Maymun çiçeği virüsüne karşı gerekli tüm önlemleri aldık

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, maymun çiçeği virüsüne karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyleyerek, vatandaşlara kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulundu.
Sağlık Bakanı Altuğra: Maymun çiçeği virüsüne karşı gerekli tüm önlemleri aldık

Maymun çiçeği virüsünün küresel çapta etkisi sürüyor...

Uzmanlar, Türkiye’de ve Güney Kıbrıs’ta açıklanan maymun çiçeği virüsü vakalarının ardından, virüsün KKTC’ye gelmesinin de an meselesi olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, maymun çiçeği virüsü ve virüse karşı ülkede alınan önlemlerle ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.

ALTUĞRA: KORONAVİRÜSTE OLDUĞU GİBİ MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDE DE HİJYEN ŞART

Maymun çiçeği virüsüne karşı alınacak en önemli önlemin ‘kişisel hijyen’ olduğuna vurgu yapan Altuğra, “Koronavirüste olduğu gibi maymun çiçeği virüsünde de hijyen şart” dedi.

Altuğra, bu virüsün temas yoluyla bulaştığını ifade ederek, “Havlu ve çarşafların kişiye ait olması gerekiyor” diye konuştu.

Maymun çiçeği virüsünün, Koronavirüs kadar kolay yayılan bir virüs türü olmadığına dikkat çeken Altuğra, “Ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Hijyen kurallarına uymak şart” açıklamasında bulundu.

“MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNE KARŞI GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINDI”

Altuğra, maymun çiçeği virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı olarak gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade ederek, “Vatandaşımızın bu konuda içi rahat olsun” dedi.

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