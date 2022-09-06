Sağlık Bakanı Altuğra, Onkoloji Merkezi’ndeydi

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, kanser ilaçlarının ülkeye peyderpey geldiğini, gelişmeleri kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’ni ziyaret ederek hekimlerle görüştü, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Onkoloji Merkezi’ndeki özveriyi, emeği, hasta memnuniyetini gözlemlediğini kaydeden Altuğra, “Bu emekler çok değerli. Hekimlerimizi takdir ve tebrik için buradayız…” dedi.

Sağlıkta sıkıntılar, ihtiyaçlar olabileceğini, bunları yerinde görmek, gidermek için hastane ziyaretleri yaptıklarını ifade eden Altuğra, eksik olan kanser ilaçlarının ülkeye peyderpey geldiğini, gelişmeleri kamuoyuyla paylaştıklarını ifade etti.

Hekimliğin özverili, insanların canına dokunan, şifaya vesile olan bir meslek olduğunu belirten Altuğra, “Onkoloji Merkezi’ndeki hekimler de zaman mevhumu olmaksın hastalara şifa dağıtıyor. Tüm doktorlarımıza emekleri için ne kadar teşekkür etsek azdır… Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliyorum. Herkesin de bu düşüncede olduğuna yürekten inanıyorum” dedi.

Onkoloji Merkezi’nde görev yapan hekimler; Dr. Özlem Gürkut, Dr. Polat Olgun, Dr. Ömer Diker ve Dr. Ferruh Asvaroğlu da kısa birer konuşma yaptı.

-Gürkut: “Yataklı servis yüzde yüz doluluğun üzerinde”

Dr. Özlem Gürkut, son 5 yıldır kanserle ilgili tüm tedavi ve bölümleri bir çatı altında topladıkları Onkoloji Merkezi’nde 2 dahiliye, 2 de tıbbi onkoloji uzmanı olmak üzere 4 hekimin haftanın 5 günü polikliniklerde, 365 gün de yatılı servislerde hizmet verdiğini söyledi.

Gürkut, son dönemde yataklı servisin yüzde yüz doluluğun üzerinde olduğunu, tek kişilik odaların bazılarını iki kişilik yapmak durumunda kaldıklarını belirterek, hizmet kalitesinin artmasıyla hastaların Onkoloji Merkezi’nin tedavi ve takibine girdiğini kaydetti.

5 yılda bu noktaya gelmelerinin hasta memnuniyetinin artışıyla ilgili olduğunu da ifade eden Dr. Gürkut, geliştirilmesi gereken alanlar olduğu söyledi.

Dr. Özlem Gürkut, “Elimizden geldiğince, multidisipliner bir anlayışla hastaların ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarına cevap vermeye, ekibimizi güçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

-Olgun: “Devlet hiçbir şekilde bizden desteğini esirgemiyor…”

Dr. Polat Olgun, Onkoloji Merkezi’nde ekip olarak çalıştıklarını, hasta sayısının da günden güne arttığını kaydederek, “Bu, ülkedeki vaka sayısının arttığı anlamına gelmiyor. Memnuniyet üzerine buraya başvuran hasta sayısı arttı. Türkiye’den hatta diğer ülkelerden hastalarımız var” dedi.

Önceliklerinin hastalar olduğunu vurgulayan Olgun, yeni tanı alan ya da takip edilen hastaların hekimler tarafından hızlıca değerlendirildiğini belirtti, olağanüstü durumlarda hastaların kendilerine kolayca ulaşabildiğini de ifade etti.

Dr. Polat Olgun, “Bence iyi bir noktadayız. Daha da iyi noktaya ulaşacağımızı düşünüyorum. Devlet hiçbir şekilde bizden desteğini esirgemiyor, kıstaslarını bize göre ayarlıyor. Noksanlıklar oluyor, onlar da zamanla gideriliyor” dedi.

-Diker: “Kişi, ABD’de ne tedavi alıyorsa burada da aynı tedaviyi alabilir…Dünya standartlarında hizmet veriyoruz…”

Dr. Ömer Diker, Onkoloji Merkezi’nde kanser hastalarına dünyada standartlarında immünoterapi, hedefe yönelik tedavi, kemoterapi uygulandığını kaydetti.

Diker, “ABD’yi dünyanın en gelişmiş ülkesi kabul edersek kişi orada ne tedavi alıyorsa burada da aynı tedaviyi alabilir. Bu devlet eliyle sağlanan bir hizmet… Biz standartları hastalara önermeye, uygulamaya çalışıyor, Onkoloji Merkezi’nde altın standart tedaviler uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

-Asvaroğlu: “Hafta içi her gün 40-45 hasta Onkoloji Merkezi’nde kemoterapi alıyor…”

Dr. Ferruh Asvaroğlu, hafta içi her gün 40-45 hastanın Onkoloji Merkezi’nde kemoterapi aldığını söyledi.

Süreçle ilgili bilgi veren Asvaroğlu, bir önceden kemoterapi alacak hastalara kan tahlili yapıldığını, sonuçların hekimler tarafından değerlendirildiğini, tahlilinde sıkıntı olan hastalara cep telefonundan ulaşılarak ne yapması gerektiğinin anlatıldığını kaydetti.

Asvaroğlu, kemoterapinin yan etkisi nedeniyle halsizlik, yorgunluk hisseden hastaların acil servis yerine Onkoloji Merkezi’ne başvurduğunu da ifade ederek, hastalara gündüz tedavi ünitesinde müdahale ettiklerini belirtti.