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Sağlık Bakanı Altuğra, pandemi yönetimi ile ilgili uzman doktorların yer aldığı bir toplantı gerçekleştirdi

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Sağlık Bakanı Altuğra, pandemi yönetimi ile ilgili uzman doktorların yer aldığı bir toplantı gerçekleştirdi
Sağlık Bakanı Altuğra, pandemi yönetimi ile ilgili uzman doktorların yer aldığı bir toplantı gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, pandemi yönetimi ile ilgili bakanlıkta uzman doktorların yer aldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Altuğra, Covid-19 vakalarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir artış yaşanmaktadır. Ancak hastane ve yoğun bakım yatışlarında, ölümlerde endişe verici bir artış yoktur.

Ülkemizde pandemi yönetiminde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır.

Pandemi yönetimi sağlık bakanlığı ve hekimlerle birlikte sekillendirilmiş olup, sürekli olarak takip edilmektedir dedi.

Altuğra, Covid-19 hastalarının ihtiyaç duymaları halinde 1102 veya 0533 8428358 numaralı telefonları arayarak doktorlara ulaşabildiklerini hatırlattı.

Dr. Mustafa Akansoy

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy, ‘hastaneye başvuran hastalar gerek Covid-19 olması, gerekse başka sağlık şikayetleri olması halinde ilgili branşlardan hem poliklinik hizmeti, hem de gerektiği takdirde izole odalarda hastane yatışı hizmeti alabilmektedirler.
Ülkemizde uygulanan bu sistem dünyada da uygulanmaktadır.Tüm hastane servislerinde Covid-19 hastalarının artması durumunda gerekli tüm önlemler alınmıştır. İhtiyaç olması halinde muhtemel artan hasta sayısına hizmet verebilecek izole odalar ayrılmıştır.Pandemi gidişatında farklı bir sürece girilmesi halinde pandemi yönetimi sağlık bakanlığı ve hekimlerle birlikte yeniden şekillendirilecektir’ açıklamasında bulundu.

Dr Selin Bardak Özcem

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr Selin Bardak Özcem, Covid-19 pozitif olan hastalar, şikayetleri olması halinde ve 1102 tarafından gerek görüldüğünde enfeksiyon polikliniğinde muayene edildiğini, hastaya yatış gerekmesi halinde izole odalarda ilgili servislerde tedavi edildiğini kaydetti.
Acile başvuran hastaların gerek görülmesi halinde ise servislerde yatırıldığını, eve taburcu edilecek kişilere gerekli tüm önerilerin verildiğini belirtti.

Dr. Pembe Derin Oygar

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Pembe Derin Oygar,Covid-19 şikayeti ile gelen çocuklara enfeksiyon polikliniğinde hizmet verilmekte olduğunu, yatışı gereken çocukların izole odalarda çocuk servisinde tedavi edildiklerini, ayrıca başka şikayetlerle başvurup, Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların ilgili branş polikliniklerde hizmet aldıklarını kaydetti.

Toplantıda Bakanlık ayrıca Müsteşarı Doç . Dr. Deren Oygar, Yataklı Tedaviler Kurumu Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan,Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adil Özyılkan yer aldı.

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