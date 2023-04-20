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Sağlık Bakanı Altuğra, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

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Sağlık Bakanı Altuğra, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Sağlık Bakanı Altuğra, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Bakan Altuğra şu ifadelerde bulundu;

“Bu sene buruk bir bayram yaşamaktayız. Başta Şampiyon Meleklerimiz olmak üzere depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Bayramlarımız, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaştığı ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği özel günlerdir.

Bayram boyunca yine sağlık çalışanlarımız halkımızın sağlığı için görevleri başında olacaklardır. 

Ramazan Bayramı’nın ülkemize, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni eder, bu duygu ve düşüncelerle, başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm İslam aleminin ve siz değerli halkımızın Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutlar sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim.”

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