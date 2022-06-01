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Sağlık Bakanı Altuğra: Sorunların çözümüne odaklandık

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Altuğra: Sorunların çözümüne odaklandık

Sağlıkta sorunların ilk kez bugün yaşanmadığının bilincinde olduklarını ifade eden Altuğra, kronikleşen sorunlar bulunduğunu söyledi.

Bir çok başlıkta eksiklik ve sorun yaşandığına işaret eden Altuğra, “Sağlık Bakanlığı olarak asli görevimiz bu sorunlara nasıl bir çözüm bulabileceğimizdir” dedi.

Sağlık Bakanı Altuğra, siyaseten bir hizmet verme eğiliminin de baş gösterdiğini belirterek, kurumsal bir çerçevede ve herkese eşit oranda hizmet götürmekle mükellef olduklarını söyledi.

Altuğra, “ilgili kişi partilidir diye, ilgili kişi partiye yakındır diye, üyedir diye onun önceliği olacak diye bir durum söz konusu değildir. Biz Sağlık Bakanlığı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını oluşturan her bir bireye eşit uzaklıktayız. UBP’ye yakındır diye öncelikli sağlık hizmeti alacak duygusu geçerli değildir. Elbette o da kaliteli sağlık hizmeti alacak. Ama UBP’li olduğu için önceliği vardır demek değildir. Herkes insandır ve herkese eşit oranda doğru hizmeti götüreceğiz” dedi.

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