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Sağlık Bakanı Altuğra, Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde kalan depremzedeleri ziyaret etti

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Sağlık Bakanı Altuğra, Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde kalan depremzedeleri ziyaret etti
Sağlık Bakanı Altuğra, Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde kalan depremzedeleri ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra bugün Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde kalan depremzedeleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında sağlık ekipleri tarafından depremzedelere sağlık kontrolleri yapıldı. Depremzedelere mama, bez ve ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi cihazların da teslim edildiği ziyarette Altuğra’ya, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da katıldı.

Sağlık Bakanı Altuğra burada basına yaptığı açıklamada, ilk günden beri gerek hastanelere, gerek sağlık merkezlerine başvuran depremzedelere itinayla hizmet verdiklerini kaydetti. Öte yandan buralara erişim şansı olmayan dezavantajlı bireylere, adreslerine giderek hizmet verdiklerini ifade eden Altuğra, bugünkü ziyaretlerinde ayrıca, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu mama, bez, tıbbi cihaz ve ilaçları da sağladıklarını kaydetti.

Sağlık ekibinde bir enfeksiyon uzmanı ve bir de çocuk hekimi bulunduğunu söyleyen Altuğra, sağlık sorunu yaşanların tedavilerine hemen başlandığını belirtti.

Aşıları eksik çocukların aşılarının tamamlandığını da kaydeden Altuğra, sağduyu ve bilinçle depremzedelere tüm imkanların sunulduğunu dile getirdi.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise konuşmasında zor durumdaki depremzedelere kapılarını açtıklarını ve her türlü sorunlarıyla ilgilendiklerini kaydederek, Sağlık Bakanı Altuğra ve ekibine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Açılan yaraların elbirliğiyle hızlı şekilde sarmayı dileklerini anlatan Orçan, “Biz et ve tırnak gibiyiz, kardeşlik bağlarımız çok güçlü” dedi.

Ziyaret edilen depremzedeler ise, kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti, yapılanları asla unutmayacaklarını ifade etti.

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