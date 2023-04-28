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Sağlık Bakanı Altuğra yanan Devlet Laboratuvarını ziyaret etti

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Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Devlet Laboratuvarı’nın tamir edilmesi için ilk önce binanın içinde bulunan tarihi geçmiş ilaçların imha edileceğini ardından tamire başlanarak kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Altuğra yanan Devlet Laboratuvarını ziyaret etti

Altuğra, 2016 yılında yanan Devlet Laboratuvarını ziyaret ederek binanın içerisinde bulunan tarihi geçmiş ilaçların toplanması çalışmalarını yerinde inceledi.

Yanan Devlet Laboratuvarının bugüne kadar tamir edilemediğini söyleyen Altuğra, göreve geldikleri ilk günden itibaren Devlet Laboratuvarını yeniden faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Tadilattan önce laboratuvarın içerisinde bulunan tonlarca tarihi geçmiş ilacın boşaltılması gerektiğini belirten Altuğra, bunun ciddi bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ve gerekli bütçenin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlandığını söyledi.

Altuğra, “  Bugün çok heyecanlıyız çünkü Devlet Laboratuvarının tadil edilmesi, bu ilaçların boşaltılması ile başlamış bulunuyor. İlaçların boşaltım işlemi önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak. 2016’da yanan ve atıl durumda bulunan Devlet Laboratuvarının içindeki atıklar önümüzdeki hafta içinde tamamen boşaltılmış olacak. Hiç vakit kaybetmeden ardından tadilata başlayacağız” dedi.

Tarihi geçen ilaçların ülkede Çevre Dairesi tarafından izinlendirilmiş tek tesiste imha edildiğine de dikkati çeken Altuğra, böyle bir tesisin varlığının da kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Altuğra, kısa süre sonra Devlet Laboratuvarının çağdaş koşullarda yeniden hizmete gireceğini vurguladı.

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