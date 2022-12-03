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Sağlık Bakanı Altuğra’dan Dünya Engelliler Günü mesajı

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Sağlık Bakanı Altuğra’dan Dünya Engelliler Günü mesajı
Sağlık Bakanı Altuğra’dan Dünya Engelliler Günü mesajı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Altuğra şu ifadeleri kullandı:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü, dünyayı bütün bireyler için yaşanabilir kılmak ve insanlığın her bir ferdine engelsiz bir yaşam sunabilmek adına hepimize yeni bir fırsat vermektedir.

Engelli bireylerimizin hayatın her alanında yer alması, hayat standartlarının yükseltilmesi kaliteli yasam sürebilmeleri için yapılması gereken her çalışma onların en doğal hakkıdır.

Bu konuda hepimizin onlara karsı görev ve sorumluluklarımız vardır. Sosyal, çağdaş̧ bir devlet olmanın gereği olarak, sosyal yaşamlarından, sağlık hizmetlerine, eğitime, rehabilitasyonlarından, istihdama kadar birçok alanda kendilerine her türlü destek verilmelidir.

Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli vatandaşlarımızın sorunlarının aşılması için hep birlikte el ele vermemiz gerektiğini vurgular, engellerin aşıldığı sağlıklı günler temenni ederim.”         

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