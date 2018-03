Sağlık Bakanı Filiz Besim, kurgulanamayan sistemin kurgulanması, doğru dürüst bir zemine oturtulması, sürdürülebilir bir şekilde daha kaliteli bir sağlık sistemi oluşturulmasının kendinin ve hükümetin birinci önceliklerinden olduğunu belirtti.

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "KKTC'de erken seçim ve hükümet değişikliği, biraz oradaki hızımızı azalttı ama ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde büyük bir etkinlikle bu iş birliğini inşallah devam ettireceğiz." dedi.

AKDAĞ

Akdağ, kabulde, hükümet adına KKTC ile "ekonomik işbirliği" ve "kalkınma" alanındaki konulardan kendisinin sorumlu olduğunu belirterek, bu görevin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı. Akdağ, "Çocukluğumuzdan beri başımızın tacı bir toplumun kalkınması ve ekonomik iş birliği konusunda görevlendirilmek benim için büyük bir şeref. Bu görevi aldığım günden beri de çok iyi bir iş birliği gelişerek devam ediyor." ifadesini kullandı.

Türkiye ile KKTC arasında 3 yıllık bir işbirliği programın bulunduğunu anımsatan Akdağ, şöyle devam etti:

"Kadim bir iş birliği programımız var. 2016-2017-2018 programı çerçevesinde işler yürürken, bunlara yenileri eklemek ya da işleri hızlandırmak konusunda ben de çok arzulu bir biçimde işe başladım. Tabi bu arada KKTC'de erken seçim ve hükümet değişikliği, biraz oradaki hızımızı azalttı ama ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde büyük bir etkinlikle bu iş birliğini inşallah devam ettireceğiz."

Bütün bu iş birliği alanlarının içinde sağlık konusunun kendisi için özel bir anlam taşıdığına değinen Akdağ, "Biliyorsunuz ben, Türkiye'de 11 buçuk sene sağlık bakanlığı yaptım. Bunun özellikle ilk 10 senesinde bütün dünyanın çok takdir ettiği bir sağlık dönüşümünü gerçekleştirdik. Bunun bir benzerini tabi ki kendi şartlarında KKTC'de gerçekleştirebiliriz." dedi.

Akdağ, yeni kurulan hükümetin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için başarılı hizmetler yapacağına inandığını ifade etti.

BESİM : "HEP BİZE DESTEK OLDUNUZ"

Sağlık Bakanı Besim de kendisi ve heyeti adına Başbakan Yardımcısı Akdağ'a teşekkürlerini iletti.

Ülkesinden selamlar getirdiğini aktaran Besim, "Öncelikle çok geçmiş olsun demek istiyoruz. Afrin Harekatı halen sürüyor. Yaralılarımız ve şehitlerimiz var. Başımız sağolsun. Umuyorum ki gerek Türkiye Cumhuriyeti halkı için gerekse diğer halklar için harekat sonrasında her şey çok daha güzel olacak." dedi.

Besim, Türkiye'nin Kıbrıs için her zaman çok anlamlı bir ülke olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"1974 Barış Harekatı'ndan öncesinde gerek sağlık alanında gerek diğer mücadele günlerimizde hep bizim yanımızda olan, çok büyük destek veren abilerimiz, kardeşlerimiz...Bizim için çok anlamlı bir ülkedir. 1974 Barış Harekatı'ndan sonra da hep bize destek oldunuz."

Türkiye'nin, KKTC ile hep el ele yürüdüğüne işaret eden Besim, bu iş birliğinin kendileri için hayati önem taşıdığını bildirdi.

"PROTOKOL YAPTIK, KALP NAKLİ YAPACAĞIZ"

Besim, kendisinin daha iki ayı doldurmayan bir sağlık bakanı olduğuna değinerek, yeni hükümetin özellikle sağlık alanına öncelik verdiğini söyledi.

KKTC'nın yıllardır süren ve oluşturulamayan bir sağlık sistemi olduğuna dikkati çeken Besim, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elbette çok güzel işler de oluyor. Yani 'her şey çok kötüdür' değil. Sadece kurgulayamadığımız bir sistemimiz var. Bu anlamda Sayın Recep Akdağ'ın tecrübe ve bilgisi bizim için çok önemlidir. Güzel işler oluyor. Birlikte çalışıyoruz. Örneğin böbrek nakilleri yapıyoruz Hacettepe Üniversitesinden gelen ekiple. Kısa bir süre önce Antalya Akdeniz Tıp Fakültesiyle protokol yaptık, kalp nakli yapacağız."

Besim, ülkedeki birçok hekimin Türkiye'den olduğunu, kendisinin de 10 yıl Ankara'da bulunduğunu belirterek, "Burası bizim yuvamız, başka bir ülke değil. Böyle bir sıcak iletişimimiz var ki bu da aslında irtibatımızı sıcak ve anlamlı kılıyor." ifadesini kullandı.

Ülkesinde sağlıktaki sisteminin kurulamamasının en büyük nedenlerinden birisinin de genel sağlık sigortasının hayata geçirilememiş olmasına bağlı olduğunu aktaran Besim, şu görüşlere yer verdi:

"Uzun yıllardan beri bunun üzerinde çok vurgu yaptık ama maalesef biraz irade koyamadık, biraz kaynak bulamadık. Sonuçta genel sağlık sigortası çerçevesinde kurgulayamadık sistemi. Tabi bunun yanında eş zamanlı olarak döner sermayeyi de geçiremedik. Yine hasta haklarını geçiremememiz de sistemi kurgulayamamamız anlamında ciddi sıkıntılardır.

Siz, bu konuda daha önce de bize çok destek verdiniz. Ekipleriniz geldi, yasa üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bundan sonra da birlikte çalışacağız. Şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu hükümet döneminde artık bu kurgulanamayan sistemin kurgulanması, doğru dürüst bir zemine oturtulması, sürdürülebilir bir şekilde daha kaliteli bir sağlık sistemi oluşturmak benim ve hükümetimin birinci önceliklerindendir."

Bakan Besim, Kıbrıs'taki tek sıkıntılarının sistem olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Örneğin alkol, uyuşturucu, madde bağımlısı hastalarla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Bir türlü AMATEM'i kurgulayamamış olmamız, bunların ruh ve sinir hastalıkları hastanemizde tedavi ediliyor olması bizim için ciddi sıkıntılar yaratıyor. Şu anda güzel bir proje gündemdedir. Türk Kızılayı, KKTC Kızılayı ve Sağlık Bakanlığından hükümetin içinde olacağı bir proje planlanıyor."

Kabul, konuşmalar sonrasında basına kapalı şekilde devam etti.