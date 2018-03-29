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Sağlık Bakanı Besim Yozgat’ta hastane inceledi

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Sağlık Bakanı Filiz Besim, Yozgat Şehir Hastanesi’nde incelemede bulundu. 
Sağlık Bakanı Besim Yozgat’ta hastane inceledi

AA’nın haberine göre, KKTC'ye yapılacak hastane inşaatları öncesi değişik projeleri görmek için Türkiye'de bulunan Besim ve beraberindeki heyet, Yozgat Vali Vekili Adem Yılmaz'ı ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, kentteki sağlık tesisleri ve hizmetlerle ilgili heyete bilgi verdi. 

Daha sonra Yozgat Şehir Hastanesi’ni inceleyen Besim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve ekibi olarak Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ı ziyaret ettiklerini söyledi.
Besim, sağlığın tekniği anlamında güzel bir görüşme yaptıklarını anlatarak, "Sağlık sistemleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bizim de Kuzey Kıbrıs'ta hastane projelerimiz var. O başlık çerçevesinde farklı modeller görüyoruz. Sayın Recep Akdağ'ın da önerisiyle Yozgat Şehir Hastanesini gezme gereği duyduk. Geldik, çok da mutlu olduk." dedi. 

Hastaneden etkilendiklerini vurgulayan Besim, şunları kaydetti:
"Şehir hastanesi güzel bir hastane olmuş. Çok farklı, çok büyük alışveriş merkezi ve hastanenin entegre olduğu bir alan şeklinde çalışılmış. Mekanlar çok geniş, çok güzel organize. Kamu özel ortaklığı anlamında bir çalışma var burada. Elbette ki her ülkenin kendi iç dinamikleri var, kendi özel yapıları var. Biz değişik sistemleri, modelleri görüp bilmek zorundayız ki biz de Kıbrısımıza göre en uygununu seçelim. Bu bizim için iyi bir tecrübe oldu."
Besim, "Geri döndüğümüzde teknik arkadaşlarımızla hükümetimizle konuşacağız, görüşeceğiz ve günün sonunda kararımızı vereceğiz. Bilmemiz, görmemiz gereken değişik bir tecrübeydi. Hastalara acil şifalar diliyorum, sağlık personeline de kolaylıklar ve mutlu huzurlu günler diliyorum. Yozgat'ta olmak güzeldi, güzel anılar ve tecrübelerle ayrılıyoruz." ifadesini kullandı. 

Yöresel testi kebabı ikram edilen Besim, servis edilmesi için kebabın pişirildiği testiyi kırdı.
Besim'e ziyaretinde, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter, Ankara Büyükelçiliği Konsolosu Huriye Hançerli de eşlik etti.

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