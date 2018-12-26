Sağlık Bakanı Besim'e hakaret, denetçilere saldırı!

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu konuyla ilgili sosyal medyada şunları yazdı:

"Bu akşam beni çok üzen çok da canımın sıkıldığı bir olay yaşadık. Sn. Bakanımız ile bulunduğumuz bir meyhanede gözümüzün içine baka baka içilen sigara ‘ya yönelik işlem yapmak isteyen personelimizin üstüne saldırıldı , Bakanımıza hakaret edildi. “Geldiniz de mekanın ağzına s...tınız” laflarına maruz kaldık.

Neden “tütün ve tütün ürünleri yasası” gereği Sağlık Bakanlığı denetçisi personelimizin yasayı uygulamaya çalıştığı için... ülke olarak geldiğimiz durum budur arkadaşlar...

Sosyal medya üzerinden söz söylemeyi çok sevmem. Buna rağmen bu gece yaşadığımız olay beni o kadar derinden etkiledi ki buradan daha geniş kitlelerle paylaşma ihtiyacı hissettim.

Beni tanıyanlar sigara konusunda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Öğrenciyken daha kapalı alanda sigara içme yasağı çıkmadan İstanbul’da bir yere çıktığımda eve dönünce genzimin nasıl yandığını hatırlıyorum.... Ne yazık yasa olmasına rağmen Kıbrıs’ta halen çoğu yer benzer durumlarda...

29 yaşındayım; kendimi bildim bileli bu konuda mücadele ediyorum... Yeri geldi ötekileştirildim, dışlandım, "mızır", "huysuz" damgası yedim, toplantılardan kovulmak dahil farklı psikolojik şiddetlere maruz kaldım... Evet sigara dumanına maruz kalmayı reddettiğim için...

Evrenin enerjisi ile bir alakası var mı bilmem ama "tütün ürünlerinin zararlarından korunma ve denetim yasası'nı" uygulamakla yükümlü Bakanlıkta bürokrat olarak göreve başladım. Bu konuda çok da duyarlı bir Bakan, Filiz Besim ile birlikte çalışmak, mücadele etmek bana daha da güç verdi..."

Sağlık Bakanı Filiz Besim sosyal medyada şöyle dedi: Sigarasız mekanlara sahip çıkalım. Sigara içilen mekanları yalnızlaştıralım. Gitmeyelim. Bile bile bizi zehirlemelerine izin vermeyelim. Günlerdir sigara konusunda eleştiriliyoruz. “Kapalı alanlarda sigara içiliyor, sağlık bakanlığı denetim yapmıyor”. Denetim yapıyoruz ceza yazıyoruz. Denetçinin arkasından insanlar sigaralarını yakıyorlar. Başka insanları, çocukları zehirliyorlar. Göz göre göre insanları hasta ediyor rahatsız ediyorlar. Aynı insanlar hastaneye geldikleri zaman mükemmel bir sağlık hizmeti bekliyorlar ve en küçük bir aksaklığı acımasızca eleştiriyorlar. Elbette ki devlet her yurttaşına sağlık hizmeti vermek zorundadır. Ama yurttaşlar da yasalara uymak zorundadır. Bu gece 112 komuta merkezimizin Gönyeli Bi Meyhane’de yemeği vardı. Pırıl pırıl tertemiz bir mekanda yemek yedik. Sigara içmek isteyen dışarda sigarasını içti, kimseyi zehirlemedi. Teşekkürler Bi Meyhane. Bakanlık personelleriyle birlikte yine Gönyeli’de başka bir meyhanede “kahve içelim orayı da görelim” dedik. İçeri girildiği andan itibaren sigara kokusu çok keskindi. Biz gelince sigara izmaritleri dolu tablaların üstü tabaklarla örtüldü. Sıhhıye memurumuz “ ne yapayım” dedi. “Uyarın” dedim. Sonra insanlar gayet rahat sigara içmeye başladı. Güya mekanın üstü açılıyormuş. Elbette memurumuz müdahale edince olay çıktı. Diyeceğim odur ki eğer adaletin olduğu bir ülkede yaşamak istiyorsak adalete hep beraber sahip çıkacağız. Göz göre göre insanların zehirlenmesine izin veren mekanlara gitmeyeceğiz. Sigara içen insanlara kimseyi zehirlemeye hakları olmadığını hatırlatacağız. Yasalar hepimiz içindir.