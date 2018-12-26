  • BIST 91.101
  • Altın 216,242
  • Dolar 5,2837
  • Euro 6,0184
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Sağlık Bakanı Besim'e hakaret, denetçilere saldırı!

» »
Kapalı bir mekanda sigara içenlere müdahale etmek isteyen Sağlık Bakanlığı personeli saldırıya uğradı. Aynı mekanda bulunan Sağlık Bakanı Filiz Besim'e ise hakaret yağdı.
Sağlık Bakanı Besim'e hakaret, denetçilere saldırı!

Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu konuyla ilgili  sosyal medyada şunları yazdı:

 

"Bu akşam beni çok üzen çok da canımın sıkıldığı bir olay yaşadık. Sn. Bakanımız ile bulunduğumuz bir meyhanede gözümüzün içine baka baka içilen sigara ‘ya yönelik işlem yapmak isteyen personelimizin üstüne saldırıldı , Bakanımıza hakaret edildi.  “Geldiniz de mekanın ağzına s...tınız” laflarına maruz kaldık. 

Neden “tütün ve tütün ürünleri yasası” gereği Sağlık Bakanlığı denetçisi personelimizin yasayı uygulamaya çalıştığı için... ülke olarak geldiğimiz durum budur arkadaşlar...

Sosyal medya üzerinden söz söylemeyi çok sevmem. Buna rağmen bu gece yaşadığımız olay beni o kadar derinden etkiledi ki buradan daha geniş kitlelerle paylaşma ihtiyacı hissettim.

Beni tanıyanlar sigara konusunda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Öğrenciyken daha kapalı alanda sigara içme yasağı çıkmadan İstanbul’da bir yere çıktığımda eve dönünce genzimin nasıl yandığını hatırlıyorum.... Ne yazık yasa olmasına rağmen Kıbrıs’ta halen çoğu yer benzer durumlarda... 
29 yaşındayım; kendimi bildim bileli bu konuda mücadele ediyorum... Yeri geldi ötekileştirildim, dışlandım, "mızır", "huysuz" damgası yedim, toplantılardan kovulmak dahil farklı psikolojik şiddetlere maruz kaldım... Evet sigara dumanına maruz kalmayı reddettiğim için...

Evrenin enerjisi ile bir alakası var mı bilmem ama "tütün ürünlerinin zararlarından korunma ve denetim yasası'nı" uygulamakla yükümlü Bakanlıkta bürokrat olarak göreve başladım. Bu konuda çok da duyarlı bir Bakan, Filiz Besim ile birlikte çalışmak, mücadele etmek bana daha da güç verdi..."

Sağlık Bakanı Filiz Besim sosyal medyada şöyle dedi: Sigarasız mekanlara sahip çıkalım. Sigara içilen mekanları yalnızlaştıralım. Gitmeyelim. Bile bile bizi zehirlemelerine izin vermeyelim. Günlerdir sigara konusunda eleştiriliyoruz. “Kapalı alanlarda sigara içiliyor, sağlık bakanlığı denetim yapmıyor”. Denetim yapıyoruz ceza yazıyoruz. Denetçinin arkasından insanlar sigaralarını yakıyorlar. Başka insanları, çocukları zehirliyorlar. Göz göre göre insanları hasta ediyor rahatsız ediyorlar. Aynı insanlar hastaneye geldikleri zaman mükemmel bir sağlık hizmeti bekliyorlar ve en küçük bir aksaklığı acımasızca eleştiriyorlar. Elbette ki devlet her yurttaşına sağlık hizmeti vermek zorundadır. Ama yurttaşlar da yasalara uymak zorundadır.  Bu gece 112 komuta merkezimizin Gönyeli Bi Meyhane’de yemeği vardı. Pırıl pırıl tertemiz bir mekanda yemek yedik. Sigara içmek isteyen dışarda sigarasını içti, kimseyi zehirlemedi.  Teşekkürler Bi Meyhane. Bakanlık personelleriyle birlikte yine Gönyeli’de başka bir meyhanede “kahve içelim orayı da görelim” dedik. İçeri girildiği andan itibaren sigara kokusu çok keskindi. Biz gelince sigara izmaritleri dolu tablaların üstü tabaklarla örtüldü. Sıhhıye memurumuz “ ne yapayım” dedi. “Uyarın” dedim. Sonra insanlar gayet rahat sigara içmeye başladı. Güya mekanın üstü açılıyormuş.  Elbette memurumuz müdahale edince olay çıktı. Diyeceğim odur ki eğer adaletin olduğu bir ülkede yaşamak istiyorsak adalete hep beraber sahip çıkacağız. Göz göre göre insanların zehirlenmesine izin veren mekanlara gitmeyeceğiz. Sigara içen insanlara kimseyi zehirlemeye hakları olmadığını hatırlatacağız. Yasalar hepimiz içindir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gıda ve Enerji fiyatları düşürülsün25 Aralık 2018 Salı 18:16
  • Meclis Genel Kurulu sona erdi25 Aralık 2018 Salı 18:03
  • Tatar :“Vatana, devlete, özgülüğe sahip çıkmak görevimizdir”25 Aralık 2018 Salı 17:59
  • Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak görmesi çarpık bir zihniyet25 Aralık 2018 Salı 17:49
  • Tanfer Sağlık Grubu’ndan geleneksel yeni yıl daveti25 Aralık 2018 Salı 17:24
  • Tıp-İş'ten yoğun bakım hakkında açıklama25 Aralık 2018 Salı 17:18
  • KTOEÖS: “Baskılar karşısında direnişimizi sürdürmeye devam edeceğiz”25 Aralık 2018 Salı 16:55
  • Meclis Başkanı Uluçay, TC Tarım Ve Orman Bakanı Pakdemirli'yi kabul etti25 Aralık 2018 Salı 16:50
  • Hasan Çakmak Çanakkale'de Kıbrıs kültürünü anlattı25 Aralık 2018 Salı 16:49
  • Altay Sayıl kayıp!25 Aralık 2018 Salı 16:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti